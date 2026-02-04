Napoli, allenamento congiunto col Giugliano: 3-1 per i partenopei

Al Training Center di Castel Volturno è andato in scena l’allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano. Gli azzurri e la formazione che milita in Serie C si sono affrontate a Castel Volturno in un una situazione di difficoltà dovuta alla forte pioggia che ha colpito la zona. A un certo punto, l’allenamento è stato anche temporaneamente interrotto per il meteo.

Napoli-Giugliano, l’allenamento congiunto termina 3-1: in gol Alisson Santos e Giovane

In gol gli ultimi arrivati Alisson Santos e Giovane. Per il primo una doppietta, per il secondo il gol che completa il quadro delle tre reti partenopee. Per quanto riguarda il Giugliano, in gol Giovanni Vaglica.

Un buon test per i partenopei, che torneranno in campo sabato 7 febbraio in vista di Genoa-Napoli, con calcio d’inizio ore 18:00.