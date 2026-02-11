Napoli, novità importanti su un rinnovo! Parla l’agente: avete sentito cos’ha rivelato?

Nelle ultime ore in casa Napoli sono emersi aggiornamenti significativi che riguardano il futuro di uno dei profili più interessanti della formazione azzurra. Le dichiarazioni rilasciate oggi hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari e alimentando interrogativi sulle prossime mosse del club.

Rinnovo Vergara con il Napoli? Le parole dell’agente

l’agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Niccolò Schira chiarendo la situazione sul rinnovo con il Napoli:

“Rinnovo di Vergara? Non ne stiamo parlando, non c’è assolutamente niente in questo momento. Il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions League.”

L’agente ha anche difeso il giovane azzurro dalle polemiche per il rigore conquistato contro il Genoa:

“Antonio ha semplicemente detto che quando si è sentito toccare ha avuto un momento di gioia, ma perché era calcio di rigore, non certo per ingannare l’arbitro”.

Al momento, quindi, nessuna trattativa di rinnovo in corso: l’attenzione è tutta sulla crescita del giocatore e sulle prestazioni in campo, con il Napoli che punta a chiudere la stagione tra le prime quattro posizioni di Serie A.