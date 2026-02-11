Napoli, Elmas risponde alle critiche: “Ci dispiace, volevamo andare avanti”

Un’eliminazione dalla Coppa Italia che ancora brucia in casa Napoli. Contro il Como, però, gli azzurri hanno per lunghi tratti dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, rialzando la testa dopo il vantaggio iniziale di Baturina su rigore. Alla fine è arrivata la sconfitta ai penalty, che lascia un po’ di amaro in bocca, come confermato stesso da Eljif Elmas al termine della sfida.

“È dura uscire così, ma non molliamo”, il macedone carica la squadra

Ormai è diventato titolare fisso di questo Napoli in piena emergenza. E ieri ha giocato un’ottima partita, così come quasi tutti i suoi compagni di squadra. Al termine della sfida, Elmas ha parlato ai microfoni di Radio CRC, sottolineando alcuni aspetti della partita, ma con un occhio già al futuro. Di seguito le sue parole:

“È dura perdere ai rigori, perché sono una lotteria. Ci dispiace uscire da questa competizione, perché volevamo andare avanti, ma dobbiamo alzare la testa subito. Nei 90 minuti? Loro sono stati bravi, ma anche noi abbiamo fatto una bella partita di intensità. Lavoriamo sulle palle inattive per provare a fare gol, però non sempre si riesce a trovare la rete. Di questo mi dispiace, perché anche io non ho ancora fatto un gol”.

Non è mancata una parentesi sui due nuovi acquisti del Napoli:

“Giovane e Alisson sono due ragazzi bravi e sono sicuro che ci daranno una mano. Come diciamo sempre, anche con il mister, dobbiamo lavorare tutti insieme per essere ancora più compatti ed aiutare anche i nuovi che si stanno inserendo. Tutti i giocatori in rosa sono importanti in questo momento, speriamo che tornino presto a disposizione tutti: sono risorse importanti per noi”.

Dunque c’è rammarico, ma è tempo di pensare già al futuro non perdendo il focus, così come il consiglio dato all’uomo del momento, Antonio Vergara.

“Basta poco per passare dalle stelle alle stalle”, Elmas tra consigli e paragoni

Un consiglio da vero fratello quello dato dal macedone a Vergara: testa sulle spalle e andare avanti così, con l’obbiettivo di raggiungere due leggende di questo club. Di seguito le sue parole:

“Vergara? Sta facendo bene, ma in Italia basta poco per passare dalle stelle alle stalle. È un giocatore forte, ma deve guardare avanti, crescere ancora e giocare come sta facendo in queste ultime partite. Spero che raggiunga giocatori come Hamsik o Insigne“.

Il suo intervento si è poi concluso con un messaggio ai tifosi azzurri: