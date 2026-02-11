Napoli-Como, la moviola condanna Manganiello: ci sono due errori gravi!

Non una serata piacevole per il Napoli di Antonio Conte, che dopo una lunga lotteria di rigori è costretto a salutare la Coppa Italia ai quarti di finale, per mano del Como di Cesc Fabregas. I partenopei, andati in svantaggio su rigore di Baturina nel primo tempo, hanno recuperato il gap a inizio del secondo con Vergara. Alla fine l’1-1 è rimasto fino al triplice fischio, ma nel frattempo alcune decisioni del direttore di gara non sono piaciute agli azzurri.
Napoli-Como, gli errori gravi di Manganiello: Ramon doveva essere espulso due volte
Il Corriere dello Sport, nell’edizione giornaliera del quotidiano, evidenzia gli errori della direzione di gara dell’arbitro Gianluca Manganiello durante Napoli-Como di Coppa Italia. In particolar modo, sono due gli episodi a far discutere, entrambi riguardanti lo stesso calciatore degli avversari, Jacobo Ramon.
Il quotidiano evidenzia che il difensore spagnolo sarebbe dovuto essere espulso due volte:
“Ramon ha rischiato grosso sul finire del primo tempo, quando ha fermato Hojlund al limite dell’area (c’era solo Butez davanti). Forse mancava la direzione come discriminante per la Dogso. Clamoroso il secondo mancato giallo: Hojlund lo salta e il difensore spagnolo lo butta giù. Inspiegabile l’immobilismo di Manganiello. Questo è uno dei casi dove il VAR dovrebbe intervenire per il secondo giallo. L’IFAB ci sta già lavorando”.