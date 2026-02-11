Napoli-Como, la moviola condanna Manganiello: ci sono due errori gravi!

Non una serata piacevole per il Napoli di Antonio Conte, che dopo una lunga lotteria di rigori è costretto a salutare la Coppa Italia ai quarti di finale, per mano del Como di Cesc Fabregas. I partenopei, andati in svantaggio su rigore di Baturina nel primo tempo, hanno recuperato il gap a inizio del secondo con Vergara. Alla fine l’1-1 è rimasto fino al triplice fischio, ma nel frattempo alcune decisioni del direttore di gara non sono piaciute agli azzurri.

Napoli-Como, gli errori gravi di Manganiello: Ramon doveva essere espulso due volte

Il Corriere dello Sport, nell’edizione giornaliera del quotidiano, evidenzia gli errori della direzione di gara dell’arbitro Gianluca Manganiello durante Napoli-Como di Coppa Italia. In particolar modo, sono due gli episodi a far discutere, entrambi riguardanti lo stesso calciatore degli avversari, Jacobo Ramon.

Il quotidiano evidenzia che il difensore spagnolo sarebbe dovuto essere espulso due volte: