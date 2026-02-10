Rinnovo Vergara, l’annuncio di Romano: “Vi svelo tutti i dettagli”

Fabrizio Romano ha fornito importantissimi aggiornamenti sul futuro di Antonio Vergara al Napoli. Il noto giornalista ha pubblicato un video nel proprio canale YouTube, dove, tra i vari temi, si è concentrato anche sul rinnovo contrattuale del giovane centrocampista offensivo campano. Rivelati dettagli cruciali sulla decisione del calciatore e dello stesso club partenopeo.

Proprio nel corso del video condiviso sul profilo YouTube, Romano ha voluto dedicare uno spazio anche al giocatore del momento in casa azzurra. Quell’Antonio Vergara che nel giro di poche settimane, si è trasformato da possibile promessa a titolare inamovibile. Sul tema del rinnovo, Romano ha dichiarato:

“Antonio Conte è stato un grande fautore di trattenere Vergara e di aspettarlo. A chi chiede se è vero che sta rinnovando il suo contratto, va detto che Vergara ha già rinnovato il suo contratto a settembre.

Chiaramente era un altro Vergara, quello di oggi è un giocatore da Napoli e quindi in estate il club vorrà procedere con un altro rinnovo del giocatore. Non si parla di un rinnovo adesso, ma è programmato verso la fine della stagione. Non ci sono assolutamente problemi di alcun tipo, si tratta solo di tempistiche come è successo con Yildiz. Vergara è innamorato di Napoli e del Napoli e non ci saranno intoppi. Ci sono solo belle notizie”.