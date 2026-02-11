Clamoroso dopo Napoli-Como, arriva la decisione a sorpresa su Manganiello

Sono state diverse le polemiche nate nelle ultime ore e riguardanti due particolari episodi di Napoli-Como, entrambi riguardanti Hojlund e Ramon. Nel primo caso il difensore spagnolo è stato ammonito, col Napoli che recriminva il rosso diretto. Nel secondo caso si richiedeva la seconda ammonizione, non arrivata. Nonostante le polemiche, per l’AIA la direzione arbitrale dell’arbitro è stata corretta.

Napoli-Como, Manganiello non sarà fermato: “Direzione arbitrale non negativa”

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano a Radio CRC, l’Associazione Italia Arbitri non fermerà il direttore di gara Manganiello. Secondo l’AIA, infatti, la direzione di gara dell’arbitro non è stata negativa, anzi viene valutata come buona.

Per questo, non ci sarà alcun provvedimento contro il direttore di gara. Di seguito ecco una valutazione dell’AIA rispetto alla direzione di Manganiello.