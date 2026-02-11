Clamoroso dopo Napoli-Como, arriva la decisione a sorpresa su Manganiello

Sono state diverse le polemiche nate nelle ultime ore e riguardanti due particolari episodi di Napoli-Como, entrambi riguardanti Hojlund e Ramon. Nel primo caso il difensore spagnolo è stato ammonito, col Napoli che recriminva il rosso diretto. Nel secondo caso si richiedeva la seconda ammonizione, non arrivata. Nonostante le polemiche, per l’AIA la direzione arbitrale dell’arbitro è stata corretta.
Napoli-Como, Manganiello non sarà fermato: “Direzione arbitrale non negativa”
Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano a Radio CRC, l’Associazione Italia Arbitri non fermerà il direttore di gara Manganiello. Secondo l’AIA, infatti, la direzione di gara dell’arbitro non è stata negativa, anzi viene valutata come buona.
Per questo, non ci sarà alcun provvedimento contro il direttore di gara. Di seguito ecco una valutazione dell’AIA rispetto alla direzione di Manganiello.
“Sull’episodio del secondo giallo l’assegnazione del secondo cartellino sarebbe stata corretta, ma viene accettata anche la lettura di Manganiello sulla mancanza di SPA (azione promettente chiara) di Hojlund. In questo caso domina la discrezionalità dell’arbitro”