Biasin attacca Conte: “Fuori da tutto. Darà responsabilità alla pioggia e agli arbitri”

Fabrizio Biasin, noto giornalista interista, ha usato parole dure nei confronti di Antonio Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como. Gli azzurri escono ai calci di rigore e su “X” non è mancato un messaggio diretto al tecnico dei partenopei al termine della gara.

Biasin punzecchia Conte: il post fa discutere

Nell’immediato post partita, Fabrizio Biasin ha scelto di utilizzare il suo seguitissimo account X per commentare l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Senza troppi giri di parole, il giornalista nerazzurro ha puntato la propria attenzione su Antonio Conte, accusandolo indirettamente di non assumersi mai realmente le responsabilità delle sconfitte.

“Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions League e 9 punti dalla vetta del campionato, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: darà responsabilità a tutti, ma è possibile che ne abbia qualcuna anche lui”.

Biasin ha quindi accusato Conte di non essersi assunto le sufficienti colpe per una stagione che ha visto il Napoli uscire da Champions e Coppa Italia, abbandonare il sogno scudetto e affrontare l’annata con decine di infortuni. Un tema trattato dallo stesso tecnico al termine di Napoli-Como in diretta tv.