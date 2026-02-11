Home ->

ADL sorprende tutti: il gesto prima di Napoli-Como

di
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in abbigliamento elegante, con cappotto scuro e sguardo deciso

Dopo la Champions League il Napoli saluta anche la Coppa Italia. La lotteria dei calci di rigore se la aggiudica il Como di Cesc Fabregas, che strappa il pass per le semifinali dove affronterà l’Inter. Anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, con la mancata espulsione di Ramon che ha continua a fare discutere. Oltre agli errori arbitrali, da segnalare c’è un gesto fatto da Aurelio De Laurentiis prima del fischio d’inizio del match.

Napoli-Como, De Laurentiis in campo per salutare la squadra

Gesto inconsueto da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto racconta ‘Il Mattino’, prima del fischio d’inizio il presidente azzurro sarebbe sceso in campo per salutare la squadra. Una novità rispetto alle abitudini del patron del club, che difficilmente frequenta gli spogliatoi nel pre-partita soprattutto dall’arrivo a Napoli di Antonio Conte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
