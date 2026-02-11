ADL sorprende tutti: il gesto prima di Napoli-Como

Dopo la Champions League il Napoli saluta anche la Coppa Italia. La lotteria dei calci di rigore se la aggiudica il Como di Cesc Fabregas, che strappa il pass per le semifinali dove affronterà l’Inter. Anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, con la mancata espulsione di Ramon che ha continua a fare discutere. Oltre agli errori arbitrali, da segnalare c’è un gesto fatto da Aurelio De Laurentiis prima del fischio d’inizio del match.
Napoli-Como, De Laurentiis in campo per salutare la squadra
Gesto inconsueto da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto racconta ‘Il Mattino’, prima del fischio d’inizio il presidente azzurro sarebbe sceso in campo per salutare la squadra. Una novità rispetto alle abitudini del patron del club, che difficilmente frequenta gli spogliatoi nel pre-partita soprattutto dall’arrivo a Napoli di Antonio Conte.