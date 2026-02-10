Giuffredi si espone su Vergara e Di Lorenzo: il retroscena sullo stop del capitano azzurro

L’agente Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo nel corso del suo intervento su Canale 8. Il procuratore ha sia descritto il bel momento e difeso delle critiche il giovane trequartista, sia aggiornato in merito all’infortunio del capitano azzurro.

Giuffredi difende Vergara: “Hanno usato parole troppo forti”

Su Vergara, Giuffredi è partito con delle parole nette sulle polemiche scatenate dal rigore che si è conquistato contro il Genoa:

“Hanno usato parole troppo forti contro Vergara, le sue parole nel dopopartita sono state strumentalizzate. Ha avuto un momento di gioia per il rigore, non perché voleva ingannare l’arbitro. Tutti i giocatori che conquistano un rigore esultano e sono felice. Non voglio querelare nessuno, ascoltare queste persone è troppo banale”

Riguardo, invece, alle belle emozioni del suo magic moment, l’agente si esprime così:

“Come sta vivendo il momento? Lo sta vivendo bene, con grande umiltà. Vive la sua esperienza pensando alla squadra. Poi è un ragazzo giovane, è rammaricato quando si parla di comportamento antisportivo, non è quello che voleva mostrare in campo”

Su Di Lorenzo: il motivo dell’operazione

Riguardo il capitano azzurro Di Lorenzo, Giuffredi spiega la scelta di operarsi per un vecchio problema al piede: