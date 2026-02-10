Napoli-Como, Manna: “Abbiamo avuto infortuni anormali. Volevamo competere con tutta la squadra”

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il dirigente partenopeo si è concentrato nuovamente sul tema degli infortuni ed è tornato sul mercato invernale da poco concluso.

Napoli-Como: Manna torna a parlare degli infortuni

Nel pre partita di Napoli-Como, il ds Giovanni Manna ha parlato della situazione attuale degli azzurri, concentrandosi in primis sull’importanza della Coppa Italia:

“Non è colpa nostra né loro se abbiamo giocato e loro no. Non cerchiamo alibi. Ci giochiamo una semifinale prestigiosa per poi giocare con l’Inter. Si tratta di una competizione a cui teniamo tanto. Scendiamo in campo rimaneggiati ma siamo abituati”.

Un focus anche sul calciomercato invernale e sugli infortuni:

“Il mercato di gennaio è stato più complicato con le limitazioni. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani, con margini di crescita con caratteristiche funzionali per il calcio di oggi e di domani. Li vogliamo vedere, li aspettiamo e siamo tranquilli. A me farebbe piacere fare i conti con tutta la rosa o magari degli infortuni normali, come di un mese. Purtroppo sono stati lunghi. Avrei voluto affrontare il campionato con i giocatori al completo”.

Infine un punto sulla stagione fin qui disputata: