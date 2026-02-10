Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Como, Manna: “Abbiamo avuto infortuni anormali. Volevamo competere con tutta la squadra”

di
Giovanni Manna prima di Napoli-Como

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il dirigente partenopeo si è concentrato nuovamente sul tema degli infortuni ed è tornato sul mercato invernale da poco concluso.

Napoli-Como: Manna torna a parlare degli infortuni

Nel pre partita di Napoli-Como, il ds Giovanni Manna ha parlato della situazione attuale degli azzurri, concentrandosi in primis sull’importanza della Coppa Italia:

“Non è colpa nostra né loro se abbiamo giocato e loro no. Non cerchiamo alibi. Ci giochiamo una semifinale prestigiosa per poi giocare con l’Inter. Si tratta di una competizione a cui teniamo tanto. Scendiamo in campo rimaneggiati ma siamo abituati”.

Un focus anche sul calciomercato invernale e sugli infortuni:

“Il mercato di gennaio è stato più complicato con le limitazioni. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani, con margini di crescita con caratteristiche funzionali per il calcio di oggi e di domani. Li vogliamo vedere, li aspettiamo e siamo tranquilli. A me farebbe piacere fare i conti con tutta la rosa o magari degli infortuni normali, come di un mese. Purtroppo sono stati lunghi. Avrei voluto affrontare il campionato con i giocatori al completo”.

Infine un punto sulla stagione fin qui disputata:

“Abbiamo vinto la Supercoppa che era un obiettivo e oggi ce ne giochiamo un altro. Siamo usciti in Champions, in campionato siamo in linea con le aspettative. Avremmo voluto competere con tutta la rosa ma non è un alibi, ma siamo un grande gruppo e un allenatore vero, poi a fine stagione vediamo”.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie