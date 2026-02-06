Napoli, confessione improvvisa dell’agente: c’entra Manna

Il DS del Napoli Giovanni Manna ha battuto la concorrenza su Giovane già da mesi, strappando l’attaccante brasiliano a club del calibro di Inter, Juventus, Lazio e Roma. L’agente del brasiliano Giuseppe Riso, in un’intervista a Tuttosport, ha rivelato come la dirigenza azzurra sia stata la più rapida a muoversi dopo le prime partite di campionato, consegnando il classe 2003 nelle mani di Antonio Conte.

Napoli – Giovane, retroscena sull’affare

Giuseppe Riso non ha nascosto la soddisfazione per aver chiuso l’operazione di Giovane in azzurro. L’agente, intervistato da Tuttosport, ha elogiato l’approccio del club partenopeo, sottolineando la rapidità del DS Manna:

“Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere.”

Riso è sicuro: “Napoli è la scelta giusta”

Il procuratore non ha dubbi: il trasferimento al Napoli rappresenta un’occasione d’oro per Giovane, grazie alla guida di un allenatore esperto e vincente come Antonio Conte. Il brasiliano potrà migliorare tecnicamente e tatticamente, continuando il percorso di crescita iniziato a Verona.

Per Riso, non esiste scenario migliore per affermarsi in Serie A: toccherà al suo assistito, ora, confermare questa tesi positiva. Al Napoli servono gol decisivi, e Giovane dovrà essere una risorsa anche in tal senso per gli azzurri.