Napoli, infortunio McTominay: scelta fatta contro il Como!

Scott McTominay contro il Genoa ha fatto prendere un bello spavento ai tifosi del Napoli. Durante il match, il calciatore ha accusato un problema fisico che ha richiamato l’attenzione di Antonio Conte che, saggiamente, ha preferito non rischiare. Il tecnico ha poi affermato che si tratta di un problema già esistente da tempo e, per domani, è stata presa una decisione.

McTominay a riposo contro il Como: Roma nel mirino

Stando a quanto affermato dalle prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe deciso di non rischiare per la sfida di domani contro il Como, in Coppa Italia:

“Domani McTominay resterà a riposo per evitare guai peggiori. Si vuole provare ad averlo nuovamente pimpante e inarrestabile per la sfida di domenica sera al Maradona contro la Roma. Al suo posto ci sarà Elmas. Gilmour sta recuperando ma ancora non è pronto, poi c’è Anguissa che è alle prese con il problema alla schiena” – si legge sul quotidiano.

Il Napoli è già molto corto in quel reparto per via di numerosi infortuni e, dunque, non si preferisce correre rischi. Da capire chi prenderà il posto di Elmas alle spalle di Rasmus Hojlund. Ballottaggio aperto tra Giovane e Alisson Santos.