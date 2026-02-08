Napoli, adesso è ufficiale: dopo il Genoa scatta l’obbligo di riscatto

Il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali e sofferti in quel di Genova. Una vittoria arrivata all’ultimo minuto, che dà la possibilità agli azzurri di respirare in vista dei prossimi impegni. La gara di Marassi, però, ha segnato anche il ricatto ufficiale di un titolarissimo, o quasi. Contro il Grifone c’era Alex Meret tra i pali ma, smaltito l’infortunio, Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe riprendersi il posto. Il portiere serbo è ufficialmente un giocatore del Napoli.

Il Napoli riscatta Milinkovic-Savic: le cifre

Arrivato in prestito oneroso dal Torino, per una cifra pari a 15 milioni di euro, Milinkovic-Savic verrà riscattato dal club partenopeo per altri 6,5 milioni. Un’operazione importante, che arriva a seguito della vittoria contro i rossoblù. Da contratto, infatti, il portiere sarebbe stato riscattato dopo il primo punto conquistato in campionato a partire dal mese di febbraio. Una formalità, dunque, che adesso diventa ufficialità.

Conte aspetta Milinkovic: è lui il titolare?

Milinkovic-Savic è stato un grande protagonista di questa stagione, uno dei migliori nella squadra di Antonio Conte. Complice l’infortunio di Meret, il serbo ha disputato 17 gare da titolare in questo campionato, nelle quali ha subito meno di un gol a partita. Da vero specialista, inoltre, ha neutralizzato due calci di rigore. Il suo contratto lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2030.