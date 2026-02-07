Napoli, il tecnico torna a Castel Volturno: l’ultima volta 4 anni fa!

Ci sarà un gradito ritorno nella prossima settimana per quanto riguarda il Napoli. Per seguire attentamente i giocatori, e anche salutare vecchi amici, ci sarà il ritorno di Gennaro Gattuso, in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Sarà il primo ritorno da ex del tecnico, dopo essere stato allenatore del Napoli tra il 2019 e il 2021.

Napoli, Gattuso torna a Castel Volturno dopo 4 anni: prima volta da ex

Come riportato da Il Mattino, il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha programmato per la prossima settimana la visita a Castel Volturno. Dopo 4 anni, il tecnico tornerà in quella che è stata la sua casa dall’11 dicembre 2019 al maggio 2021. Un gradito ritorno e una visita che chiaramente è di lavoro, vista la sempre più vicina partecipazione dell’Italia ai playoff per il Mondiale.

Il CT saluterà tutti ma farà particolare attenzione agli italiani del Napoli, tra cui certamente la rivelazione Antonio Vergara, tra i papabili convocati per i playoff in programma a marzo.