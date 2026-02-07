Genoa-Napoli, Vergara osservato speciale: ecco il motivo

Antonio Vergara è la vera e propria rivelazione di questa annata del Napoli di Antonio Conte. Il giovane centrocampista sta sorprendendo tutti, tanto da creare dubbi sulla possibilità che possa tornare a sedere stabilmente in panchina al ritorno dei numerosi indisponibili dei partenopei. Il 23enne si sta giocando le sue carte in modo ottimo, sia in chiave Napoli ma anche in chiave Nazionale.

Genoa-Napoli, Bonucci osserverà Vergara in chiave playoff per il Mondiale

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarà una serata molto importante per Antonio Vergara. Leonardo Bonucci, emissario speciale del CT della Nazionale Rino Gattuso, sarà presente al Marassi per osservare Vergara in chiave playoff per il Mondiale 2026.

Il centrocampista dunque è in lizza per ottenere una clamorosa convocazione per uno degli eventi più importanti della nostra Nazionale: i playoff per la qualificazione del Mondiale, competizione a cui l’Italia manca dal 2014.

Per l’ex Juve, per conto di Gattuso, ci sarà anche da osservare Meret, Buongiorno e Spinazzola, ma la grande attenzione sarà riservata sul ragazzo di Frattamaggiore.