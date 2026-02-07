Home ->

Hojlund e quel rigore col brivido: il post scatena i giocatori del Napoli (FOTO)

L'esultanza di tutto il Napoli dopo il gol di Hojlund contro il Genoa

Il Napoli ha vinto per 3-2 in casa del Genoa grazie ad un rigore last minute siglato da Rasmus Hojlund. Il tiro dal dischetto del danese non è stato sicuramente dei migliori, anche se fortunatamente concluso dopo il gol. Lo ha ammesso anche lo stesso calciatore azzurro sui social in un post che ha già scatenato anche i commenti di diversi compagni di squadra.

Hojlund scetana gli azzurri sui social

In un post sul suo account Instagram, Hojlund ha ammesso di aver avuto un po’ di paura per l’esecuzione del suo penalty:

“Penso che io e voi tifosi abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore”.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Il post ha però anche scatenato i commenti di tanti compagni di squadra di Hojlund. Fra i tanti, il commento più esilerante è sicuramente quello di Nikita Contini, che ha evidenziato l’attimo di paura dopo il suo rigore con un napoletanissimo “T’anna accir’r“. Anche McTominay ci ha tenuto ad evidenziare la grande prestazione del suo compagno con un commento, invece, più enigmatico: “Cafe doppio“.

