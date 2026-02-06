Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, un altro recupero in vista del Genoa? Può tornare a disposizione di Conte

di
Conte sorridente in conferenza stampa

Vanja Milinkovic-Savic sta recuperando velocemente dal problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Nella trasferta di domani a Marassi contro il Genoa, l’ex Torino potrebbe anche aggregarsi alla squadra.

Napoli, buone notizie dall’infermeria: torna Milinkovic-Savic

L’ultimo stop di Milinkovic-Savic risale a fine gennaio: un’elongazione al bicipite femorale, che lo ha costretto a saltare partite importanti, tra cui il match contro la Juventus e quello di Champions con il Chelsea. Oggi, però, il suo fisico ha recuperato: secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di avere l’ex Torino in panchina a Genova.

Vanja Milinkovic-Savic in campo per la Serie A 2025/2026
Milinkovic-Savic nella gara contro la Cremonese

Non si tratta di un rientro da titolare immediato, dunque, ma la presenza in panchina rappresenterebbe già un passo avanti importante. Meret, intanto, ha garantito solidità in sua assenza, ma avere due portieri di livello dà sicuramente maggiore serenità a mister Conte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie