Napoli, un altro recupero in vista del Genoa? Può tornare a disposizione di Conte

Vanja Milinkovic-Savic sta recuperando velocemente dal problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Nella trasferta di domani a Marassi contro il Genoa, l’ex Torino potrebbe anche aggregarsi alla squadra.

Napoli, buone notizie dall’infermeria: torna Milinkovic-Savic

L’ultimo stop di Milinkovic-Savic risale a fine gennaio: un’elongazione al bicipite femorale, che lo ha costretto a saltare partite importanti, tra cui il match contro la Juventus e quello di Champions con il Chelsea. Oggi, però, il suo fisico ha recuperato: secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di avere l’ex Torino in panchina a Genova.

Non si tratta di un rientro da titolare immediato, dunque, ma la presenza in panchina rappresenterebbe già un passo avanti importante. Meret, intanto, ha garantito solidità in sua assenza, ma avere due portieri di livello dà sicuramente maggiore serenità a mister Conte.