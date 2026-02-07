Genoa-Napoli, parla Meret: “Rrahmani fondamentale. Alternanza con Milinkovic? Vi dico la mia”

Alex Meret ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di campionato. Gli azzurri sono chiamati a una prova importante per dare continuità e ritrovare il successo in trasferta.

Meret sul dualismo con Milinkovic e la situazione infortunati

Il portiere azzurro si è subito concentrato sulla gara odierna, con un richiamo alla vittoria sulla Fiorentina della scorsa settimana:

“Si riparte dalla gara con la Fiorentina, con quell’atteggiamento e con la voglia di riscattarci in trasferta. Quello di oggi sarà un campo ostico e vogliono punti salvezza. Noi vogliamo fare una grande partita”.

Sull’alternanza con Milinkovic-Savic, rientrato in panchina, ha aggiunto:

“Sicuramente voglio giocarmi il mio posto da titolare, sono abiutato a questi momenti di alternanza, poi sarà il mister a decidere”.

Infine sul ritorno di Rrahmani: