Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte ha scelto chi gioca

Antonio Conte ha scelto le formazioni ufficiali per Genoa-Napoli, sfida che non potrà essere sbagliata dagli azzurri, alla ricerca di continuità nei risultati. Una trasferta da non sottovalutare e che sarà fondamentale per i partenopei, in vista di un nuovo tour de force nelle prossime settimane, con diversi big match in programma.

Genoa-Napoli, le scelte ufficiali di formazione: sciolti i dubbi di Conte

Pochi, in realtà, i dubbi per Antonio Conte, che si affida ancora a Meret tra i pali, nonostante il ritorno in panchina di Milinkovic-Savic. In difesa si rivede Rrahmani, che andrà a coprire il ruolo di braccetto di destra, con Buongiorno centrale e Juan Jesus a sinistra. Sulle fasce conferma per Gutierrez sulla destra e Spinazzola a sinistra, con capitan Lobotka e McTominay in mezzo al campo. Sulla trequarti Vergara ed Elmas, dietro Hojlund.

Per il Genoa conferme da parte di De Rossi, con il neo acquisto Bijlow tra i pali. Classica difesa composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulla fasce Norton-Cuffy e Martin, con Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson in mezzo al campo. Davanti Vitihna e Colombo per guidare l’attacco rossoblù.