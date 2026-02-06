Noa Lang-Conte, emergono altri retroscena: Romano racconta cos’è successo

Tra Noa Lang e Antonio Conte al Napoli il feeling non è mai scattato, con episodi di alta tensione dopo la crisi post-Bologna: Fabrizio Romano ha svelato i retroscena su una rottura che parte da lontano e ha portato ad una separazione inevitabile in inverno.

Noa Lang-Conte, tensione palpabile

Fabrizio Romano, sul proprio canale Youtube, ha ricordato i momenti tesi tra Lang e Conte, con atteggiamenti che non sono mai stati in linea con le aspettative del tecnico. Da lì il rapporto si è incrinato inevitabilmente:

“A fine dicembre vi dicevo: ‘Occhio, perché Noa Lang può partire e andare in Turchia’. Lang rispose con una storia su Instagram e in tanti dissero: ‘Sta smentendo, vuole restare al Napoli‘. La realtà è che tra Noa Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato”

La crisi di Bologna e l’addio

Una volta in Turchia, lo stesso Lang ha parlato apertamente di mancanza di feeling con Conte, lasciando intendere che ci sia ancora molto da raccontare. Intanto, Romano chiarisce alcuni punti partendo dalla disastrosa trasferta di Bologna: