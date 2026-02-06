Napoli, Conte ritrova un suo pupillo: può tornare già con il Genoa

Tantissimi gli infortuni che hanno colpiti il Napoli in questa stagione. Antonio Conte, fin qui, non ha praticamente mai avuto tutta la rosa a sua disposizione. Con l’eliminazione in Champions League, l’emergenza rientra un pò visto il diminuirsi del numero di gare. Arrivano novità sulle condizioni di Vanja Milinkovic-Savic: torna contro il Genoa?

Genoa – Napoli, Milinkovic pronto al rientro: le ultime

In casa Napoli va migliorando la situazione infortuni. Esclusi i lungodegenti, Kevin De Bruyne su tutti, nelle prossime settimane ci dovrebbe essere più di qualche rientro tra le fila di Antonio Conte. Il primo sarà senza dubbio Amir Rrahmani, già pronto per la trasferta di Genova.

A far compagnia al difensore kosovaro, però, potrebbe esserci anche Vanja Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il muro azzurro sta praticamente bene e ha smaltito l’infortunio. La rifinitura di oggi sarà decisiva per scoprire la sua presenza o meno contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Le sensazioni sono positive, e il portiere ex Torino dovrebbe sedersi al fianco dell’allenatore salentino in panchina. Il posto da titolare, almeno per la gara di domani alle ore 18, è di Alex Meret che dal suo rientro in campo dopo l’infortunio sta rispondendo molto bene.