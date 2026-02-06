Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte ritrova un suo pupillo: può tornare già con il Genoa

di
Squadra del Napoli in allenamento per la sfida contro il Chelsea

Tantissimi gli infortuni che hanno colpiti il Napoli in questa stagione. Antonio Conte, fin qui, non ha praticamente mai avuto tutta la rosa a sua disposizione. Con l’eliminazione in Champions League, l’emergenza rientra un pò visto il diminuirsi del numero di gare. Arrivano novità sulle condizioni di Vanja Milinkovic-Savic: torna contro il Genoa?

Genoa – Napoli, Milinkovic pronto al rientro: le ultime

In casa Napoli va migliorando la situazione infortuni. Esclusi i lungodegenti, Kevin De Bruyne su tutti, nelle prossime settimane ci dovrebbe essere più di qualche rientro tra le fila di Antonio Conte. Il primo sarà senza dubbio Amir Rrahmani, già pronto per la trasferta di Genova.

A far compagnia al difensore kosovaro, però, potrebbe esserci anche Vanja Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il muro azzurro sta praticamente bene e ha smaltito l’infortunio. La rifinitura di oggi sarà decisiva per scoprire la sua presenza o meno contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Vanja Milinkovic-Savic in campo per la Serie A 2025/2026
Milinkovic-Savic nella gara contro la Cremonese

Le sensazioni sono positive, e il portiere ex Torino dovrebbe sedersi al fianco dell’allenatore salentino in panchina. Il posto da titolare, almeno per la gara di domani alle ore 18, è di Alex Meret che dal suo rientro in campo dopo l’infortunio sta rispondendo molto bene.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie