Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessione

Il calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e rimediare a qualche errore di valutazione fatto nella sessione estiva, soprattutto in merito a Lorenzo Lucca. Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente che pizzicano il club azzurro: avete sentito?
Napoli, parla l’agente di Lucca: le parole
Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha sostituito Noa Lang e Lorenzo Lucca con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson Santos. L’agente Giuseppe Riso ha parlato proprio in merito alla trattativa che ha portato l’ex Udinese lontano dal club azzurro.
Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttosport:
“Una bella operazione quella fatta a gennaio. Lorenzo Lucca è andato a giocare in Premier League, il campionato migliore: l’NBA del calcio. Per il giocatore è l’occasione giusta per crescere e migliorarsi. Nonostante le difficoltà avute nei primi mesi a Napoli, posso affermare che Lucca è calciatore forte e farà bene in Inghilterra“