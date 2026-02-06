Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessione

di
Antonio Conte in panchina per la Serie A

Il calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e rimediare a qualche errore di valutazione fatto nella sessione estiva, soprattutto in merito a Lorenzo Lucca. Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente che pizzicano il club azzurro: avete sentito?

Napoli, parla l’agente di Lucca: le parole

Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha sostituito Noa Lang e Lorenzo Lucca con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson Santos. L’agente Giuseppe Riso ha parlato proprio in merito alla trattativa che ha portato l’ex Udinese lontano dal club azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttosport:

Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli
Lucca con la maglia azzurra contro il Verona

“Una bella operazione quella fatta a gennaio. Lorenzo Lucca è andato a giocare in Premier League, il campionato migliore: l’NBA del calcio. Per il giocatore è l’occasione giusta per crescere e migliorarsi. Nonostante le difficoltà avute nei primi mesi a Napoli, posso affermare che Lucca è calciatore forte e farà bene in Inghilterra

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie