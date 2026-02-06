Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessione

Il calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e rimediare a qualche errore di valutazione fatto nella sessione estiva, soprattutto in merito a Lorenzo Lucca. Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente che pizzicano il club azzurro: avete sentito?

Napoli, parla l’agente di Lucca: le parole

Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha sostituito Noa Lang e Lorenzo Lucca con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson Santos. L’agente Giuseppe Riso ha parlato proprio in merito alla trattativa che ha portato l’ex Udinese lontano dal club azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttosport: