Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, suggestione Sterling svincolato: la posizione del Napoli

Arrivano novità sul fronte che porta il nome di Raheem Sterling. L’ex attaccante del Manchester City è stato accostato più e più volte agli azzurri durante il calciomercato di gennaio, ora si è svincolato dal Chelsea. Svelata la posizione del Napoli: parla Fabrizio Romano.

Mercato Napoli, Sterling sullo sfondo: la situazione

Un calciomercato molto complicato in casa Napoli, causa restrizioni e mercato a saldo zero. Ciò nonostante sono arrivati due nuovi trequartisti, Giovane e Alisson Santos, a sostituire i partenti Noa Lang e Lorenzo Lucca. Ora si è riaperta la porta Raheem Sterling. Ecco le novità riportare da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

“Durante il mercato invernale, Raheem Sterling si è offerto più volte al Napoli: le richieste economiche erano troppo alte. Gli azzurri lo hanno valutato come alternativa, mai come priorità. Ora che si è svincolato, ci sono diverse opzioni: restare in Inghilterra o arrivare proprio in Italia”

Valutazioni in corso, dunque, lato giocatore e lato Napoli. Il club campione d’Italia, ora può pensarci ricordandosi, però, la lunga assenza dal campo nonostante la grande esperienza che porterebbe all’interno dello spogliatoio. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

