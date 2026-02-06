Genoa – Napoli, finalmente torna un top: Conte ritrova il suo pilastro

Archiviato il complicatissimo mese di gennaio, tra le restrizioni al mercato e l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire. Ora, gli azzurri avranno a disposizione la settimana tipo per preparare le gare di campionato, e recuperare qualche pezzo: Amir Rrahmani sarà il primo a tornare.

Napoli, Rrahmani pronto al rientro: Conte può sorridere

Stagione dai mille infortuni per il Napoli che, fin qui, non ha mai avuto la squadra al completo. Arrivati nel pieno della stagione, Antonio Conte si augura di recuperare pian piano qualche infortunato, partendo proprio dal suo pilastro difensivo: non si vedeva dal 17 gennaio contro il Sassuolo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Amir Rrahmani è pronto al rientro in campo per la gara contro il Genoa di De Rossi. La rifinitura di oggi sarà indicativa per capire in modo chiaro se sarà pronto per tornare subito dal 1′, ma durante la settimana ha dato segnali più che positivi: anche lui era in campo contro il Giugliano mercoledì.

Genoa – Napoli, Conte riparte dalle certezze

La gara contro il Genoa sarà la prima dove il gli azzurri avranno potuto tirare un pò il fiato durante la settimana. Antonio Conte, difatti, si affiderà alle sue certezza nella sfida contro i rossoblù. Il difensore kosovaro sarà al centro della difesa a tre, insieme a Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo confermata la linea a quattro vista contro la Fiorentina. In avanti pronti, ancora una volta, Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund.