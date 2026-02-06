Esordio da sogno per Lucca: gol alla prima col Nottingham Forrest!

Esordio con gol. Una serata certamente da ricordare per Lorenzo Lucca, che alla prima presenza in Premier League in maglia Nottingham Forest, risponde subito presente, segnando un gran gol di testa.
Leeds-Nottingham Forest, gol di Lucca all’esordio
Non una grande serata per il Nottingham Forest, che perde 3-1 sul campo del Leeds United. Serata da ricordare invece per Lorenzo Lucca, che sfrutta un’ottima palla alta per insaccare di testa il gol del definitivo 3-1. Un gol inutile ai fini del risultato, ma utile per il calciatore per ritagliarsi un po’ di spazio e tentare di ripartire dopo la parentesi negativa al Napoli.
Napoli che guarda naturalmente interessata all’evoluzione del ragazzo, sia in chiave ritorno in azzurro, sia anche in chiave possibile riscatto, considerando che il club inglese ha la possibilità di riscattare l’ex Udinese per la cifra di 40 milioni di euro.