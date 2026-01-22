Addio Lucca, annuncio di Romano: si chiude la cessione, cifre e dettagli

In casa Napoli si preparano due cessioni che potrebbero poi sbloccare il mercato azzurro in entrata. Noa Lang è ad un passo dal Galatasaray, mancano gli ultimi passaggi per ratificare l’addio dell’olandese che troverà posto in Turchia: affare in prestito con diritto di riscatto.

Mercato Napoli, pronto anche l’addio di Lucca

Anche Lorenzo Lucca è uno dei giocatori finiti al centro del chiacchiericcio mediatico: il Napoli ha lavorato assiduamente per far partire l’ex bomber dell’Udinese, e negli ultimi minuti sarebbe arrivato il via libera definitivo.

Il Nottingham Forest sarebbe la squadra che avrebbe deciso di puntare un maniera decisiva sull’attaccante del Napoli. In questi minuti sono arrivate conferme importanti sulla partenza dello stesso Lucca.

Addio Lucca, l’annuncio di Fabrizio Romano

A dare ultime novità decisive è Fabrizio Romano, che attraverso il suo account Instagram ha lanciato il classico ‘Here We Go’ per definire ormai concretizzato l’addio dell’attaccante del Napoli.

Affare in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Sono state programmate anche le visite mediche – si legge – e Lucca raggiungerà Londra nelle prossime ore.