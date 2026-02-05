Infortunio Anguissa, la notizia è una mazzata: le ultime sul suo rientro

La questione infortuni in casa Napoli continua ad essere tema di grande dibattito. Nelle prossime settimane i tifosi azzurri, ed ovviamente Antonio Conte, sperano di poter rivedere presto i loro giocatori in campo. Se per quanto riguarda Kevin De Bruyne, il suo rientro non è dietro l’angolo, ma neanche troppo lontano, sembra essere ancor più complessa la situazione Frank Anguissa. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, non sono decisamente positivi.

Caos Anguissa, il ritorno è lontano: “Continua a non esserci traccia”

Nella sua edizione odierna, La Repubblica ha fatto il punto sulla questione infortunati in casa Napoli, concentrandosi anche su Anguissa. A quanto pare, non ci sarebbe ancora traccia a Castel Volturno del centrocampista camerunense. Tutto fa pensare, dunque, che il suo rientro possa slittare ancora e che addirittura possa rientrare anche dopo Billy Gilmour, che inizialmente si pensava potesse tornare in campo più tardi di Anguissa.

Ennesima vicenda poco chiara legata agli infortuni del Napoli. La speranza è di poter rivedere Anguissa presto in campo, ma di certo le ultime sensazioni sono tutto fuorché positive. Nelle prossime settimane si spera di poter avere aggiornamenti più chiari. Al momento non si può far altro che attendere.