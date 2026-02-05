Napoli, quando torna De Bruyne: l’ultimo aggiornamento fa chiarezza sul rientro

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è ai box dal 25 ottobre, a causa di una grave lesione muscolare, con conseguente operazione, dopo il rigore segnato nel big match contro l’Inter. Il rientro dell’ex Manchester City non è ancora dietro l’angolo, ma la sensazione è che non bisognerà aspettare ancora per molto. Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di KDB. Ecco quando dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte.

Infortunio De Bruyne: possibile rientro in campo per fine marzo

Nella sua edizione odierna, La Repubblica ha fatto il punto della situazione De Bruyne. Il centrocampista azzurro si trova al momento ad Anversa in Belgio, dove sta proseguendo il suo lavoro di recupero. Se tutto dovesse procedere liscio e non dovessero esserci ulteriori intoppi, De Bruyne potrebbe tornare in campo verso fine marzo.

Al momento, dunque, Conte e il Napoli dovrebbero poter ricontare su KDB per gli ultimi due mesi di stagione. Una magra consolazione dopo i tanti mesi di stop, ma avere comunque a disposizione un fenomeno del suo calibro per il rash finale potrebbe risultare decisivo per chiudere la stagione in bellezza. La speranza chiaramente è quella che non ci siano ulteriori problemi e che il rientro in campo di De Bruyne non slitti ulteriormente.