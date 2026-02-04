Napoli, retroscena Insigne: l’ex ha svelato tutto, avete sentito?

Lorenzo Insigne, oggi in forza al Pescara, ha aperto il cuore in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli rivelando un clamoroso dietro le quinte: circa venti giorni fa il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha contattato il suo agente per sondare un possibile ritorno in azzurro.

Insigne e il ritorno sfumato a Napoli

Tutto è partito da una chiamata ricevuta dall’agente di Insigne: Manna aveva manifestato interesse per un rientro a parametro zero. Lorenzo, che aveva già un piede verso Pescara dopo l’esperienza canadese al Toronto, ha vissuto momenti di grande emozione:

“Venti giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità di ritorno a Napoli, ma nel frattempo mi aveva già contattato il Pescara. Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara. Quando mi ha contattato il mio ex club non ho dormito la notte”.

Il retroscena sull’affare: Lorenzo disposto a firmare gratis

Lorenzo racconta di non aver esitato un momento, chiedendo al suo procuratore di comunicare chiaramente che era disposto a rinunciare a qualsiasi ingaggio pur di tornare a Napoli:

“Il mio desiderio era terminare la carriera in azzurro, ho detto al mio agente che ero disposto a tornare gratis perché sarebbe stato un sogno. Loro poi hanno fatto altre scelte, ora spero di aiutare il Pescara a raggiungere la salvezza”

Alla fine però il club partenopeo ha virato su altre soluzioni di mercato, mentre Insigne ha sposato il progetto Pescara.