Insigne torna a Napoli? Il giocatore ha deciso: chiusura ad un passo

Insigne esulta al Maradona

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia: firmerà per il Pescara, in lotta per la salvezza in Serie B. Una notizia che ha del clamoroso, specie dopo gli ultimi rumors che parlavano di un ritorno al Napoli: l’ex capitano azzurro ripartirà da un’altra ex, cercando di evitare la retrocessione in C.

Clamoroso Insigne: è fatta col Pescara

Incredibile ma vero: Lorenzo Insigne riparte da Pescara, la squadra in cui è esploso grazie alla super annata con Zeman, e la compagnia di due campioni come Immobile e Verratti. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra club e calciatore è ormai cosa fatta: si attendono le visite mediche e la firma.

L’esterno di Frattamaggiore, accostato anche al Napoli nelle ultime ore, è atteso in città nella giornata di domani. Niente Serie A, dunque, per lui: nemmeno la Lazio ha spinto per chiudere, ed ecco che l’opportunità Pescara diventa realtà.

Insigne in campo
Insigne – Pescara, il contratto

Secondo TMW, la squadra abruzzese ha proposto a Lorenzo un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo. L’accordo sarà prolungato, molto probabilmente, in caso di salvezza: il Pescara non naviga in buone acque, ed è finito all’ultimo posto della serie cadetta.

Un ritorno di fiamma più che inaspettato, dopo le voci di mercato che l’hanno accostato a diverse piazze, la sua Napoli compresa. Insigne, dunque, riparte dalla Serie B, e dal Pescara che l’ha lanciato nel mondo dei grandi: il romanticismo, anche nel calcio moderno, può trovare spazio.

