Napoli, ottime notizie da Lukaku: è successo nell’allenamento congiunto!

Durante l’allenamento congiunto svoltosi quest’oggi a Castel Volturno, è arrivata una notizia molto positiva da Romelu Lukaku. Il centravanti belga è rientrato da diversi giorni nel gruppo squadra e sta pian piano riprendendo la forma fisica ottimale per aiutare gli azzurri in questo momento delicato.

Lukaku in campo 90′: ora Conte pensa alla coppia con Hojlund

Stando a quando affermato da Francesco Modugno a Sky Sport, Lukaku è rimasto in campo per tutti i 90′ dell’allenamento congiunto con il Giugliano. Una notizia molto positiva, considerando che il belga è alla ricerca di minuti nelle gambe.

Antonio Conte, infatti, in caso di recupero della miglior forma dell’azzurro, potrebbe pensare ad una coppia in avanti con Rasmus Hojlund. Solo un’ipotesi al momento, ma che presto potrebbe diventare realtà.