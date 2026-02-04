Napoli-McTominay, novità importanti sul rinnovo! Ecco cosa sta succedendo

Scott McTominay potrebbe firmare un contratto che lo legherebbe al Napoli fino al 2030: lo scozzese, arrivato un anno e mezzo fa dal Manchester United, si è innamorato della città, il club lo considera ormai intoccabile e vuole blindarlo prima del Mondiale, con la volontà condivisa di entrambe le parti di proseguire insieme per tanti anni ancora.

McTominay – Napoli, prove di rinnovo

Scott è arrivato a Napoli dopo una vita intera passata al Manchester United, ma i tifosi lo hanno fatto sentire a casa fin dal primo allenamento. È diventato il simbolo della resistenza e della leadership che mister Antonio Conte ha trasmesso al suo gruppo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, con lo stipendio attuale di 3 milioni netti più bonus destinato a crescere, gli agenti di McTominay sono attesi a breve in città per definire i termini dell’accordo per rinnovare il contratto, che scade nel 2028.

Il Napoli, dunque, vuole anticipare i tempi: l’obiettivo è quello di arrivare fino al 2030, mettendo al sicuro uno dei pilastri dell’era Conte prima che l’attenzione di altri top club si faccia troppo insistente.