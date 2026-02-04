Napoli, doppio rinnovo in arrivo? Tutto dipende da un fattore! I dettagli

Il Napoli è pronto a blindare Juan Jesus e Spinazzola, entrambi legati agli azzurri fino a giugno 2026. I due sembrano destinati a restare anche nella prossima stagione, rinnovando il proprio contratto dopo l’ok arrivato da mister Antonio Conte.

Jesus e Spinazzola pronti a rinnovare: Conte ha dato via libera

Secondo Il Mattino, il mister ha espresso più volte apprezzamento per il contributo di entrambi i giocatori. Juan Jesus, con la sua solidità difensiva, e Spinazzola, tornato a buoni livelli grazie alla gestione attenta di Conte, rappresentano pedine affidabili in un reparto che ha bisogno di equilibrio ed esperienza.

Il tecnico li vede come elementi in grado di dare ancora tanto, e la dirigenza partenopea non vuole rischiare di perderli a parametro zero: l’intenzione è quella di chiudere rapidamente, premiando le prestazioni attuali del trentaquattrenne brasiliano e del trentaduenne italiano.

Un futuro legato alla permanenza di Conte

Il vero nodo, però, resta la permanenza di Antonio Conte. Se il tecnico dovesse confermare il suo progetto a Napoli, il prolungamento per i due difensori diventerebbe quasi una formalità. In caso contrario, gli scenari potrebbero cambiare.

Al momento c’è ottimismo in casa Napoli: entrambi hanno dimostrato di meritare la fiducia e il club sembra pronto a scommettere ancora su di loro. E la priorità, dopo la chiusura del calciomercato, sarà proprio la questione rinnovi.

