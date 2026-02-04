Napoli, hai sentito Allegri? Il messaggio agli azzurri dopo il 3-0 al Bologna

Un campionato in continuo movimento, con partite che possono cambiare il destino di ogni squadra. Il Milan aveva un partita tosta contro il Bologna, che poteva risultare quasi decisiva per le sorti Champions e scudetto. E invece i rossoneri non hanno fallito, battendo i rossoblù. Un successo che avvicina nuovamente il diavolo all’Inter a -5 e allo stesso lo allontana dal Napoli, ora distante 4 punti. E Allegri proprio nel post-partita di Bologna ha voluto mandare un messaggio agli azzurri.

“Ora dobbiamo guardare dietro”, Allegri non si nasconde

Non basta vincere con un sonoro 3-0 il Bologna al Dall’Ara e riportarsi a solo cinque lunghezze dall’Inter. Massimiliano Allegri nel post-partita ha voluto ricordare, che ora lo sguardo dei rossoneri è più concentrato sul Napoli, e sulle inseguitrici, che ai cugini nerazzurri, con l’obiettivo minimo chiamato Champions League. Di seguito le sue parole a Dazn: