Napoli, con o senza Rrahmani cambia tutto! Emerge un dato impressionante

Tra i numerosi infortuni che hanno falcidiato la stagione del Napoli, uno dei più impattanti è senza dubbio quello di Amir Rrahmani. Se per molti la sua assenza può aver generato meno rumore rispetto ai ko di De Bruyne, Anguissa o Neres, in realtà le gare saltate dal difensore kosovaro hanno evidenziato un dato particolarmente allarmante.

Napoli, che fatica senza Rrahmani: il dato sui cleansheet è clamoroso

In questa stagione Amir Rrahmani ha disputato 19 partite e in ben 11 di queste la squadra di Antonio Conte non ha subito gol. Più della metà delle gare, dunque, ha visto l’impatto decisivo su tutto il reparto da parte del centrale. A confermare questo dato sono le sfide senza il kosovaro.

Rrahmani ha saltato 10 partite per infortunio e senza di lui, il Napoli ha collezionato 1 cleansheet. Per una sola volta, dunque, senza l’ex Verona in campo, la squadra di Conte è riuscita a mantenere la porta inviolata. Non importava quali fossero i protagonisti in campo, se il terzetto con Buongiorno, Juan Jesus e Beukema o con Di Lorenzo o Olivera arretrati a braccetti, solo contro il Lecce non è arrivata la rete della squadra avversaria.

Un dato che dimostra come un calciatore come Rrahmani si fa notare più durante le sue assenze, che durante la sua presenza. Un perno fondamentale dei due scudetti azzurri negli ultimi 3 anni, che tornerà a disposizione di Conte contro il Genoa.