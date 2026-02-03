Serie A, il calendario non aiuta Conte: quanti scontri diretti a febbraio

Il Napoli prepara la trasferta di sabato a Genova, che diventa cruciale in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri vengono da una vittoria sofferta contro la Fiorentina, ma non possono permettersi errori. Settimana prossima andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia, che vedranno protagonisti i partenopei contro il Como. Subito dopo, due impegni molto delicati in campionato.

Dopo il Genoa tre scontri diretti: il Napoli si prepara ad un mese complicato

Il Napoli affronterà la Roma in uno scontro diretto che può dire tanto sul destino delle due squadre. Non sarà un verdetto definitivo, questo è sicuro, ma entrambe potrebbero rivedere i propri obiettivi. Sempre a febbraio, poi, la squadre di Conte se la vedrà anche con l’Atalanta. I ragazzi di Palladino hanno dieci punti di distanza dagli azzurri, ma non vanno sottovalutati.

Insomma, un mese molto difficile da affrontare, ancora con qualche defezione. Alisson Santos può portare qualcosa in più in attacco, ma il tecnico spera di recuperare i suoi uomini migliori. Politano e Rrahmani stanno meglio e si avvicinano alla convocazione. Il Napoli, in ogni caso, potrà contare su un maggior numero di giorni di riposo dopo l’eliminazione nella League Phase della Champions League.