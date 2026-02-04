Napoli, Di Lorenzo sui social dopo il comunicato: la rivelazione sconvolge i tifosi

Il capitano torna a parlare dopo l’infortunio subito in Napoli-Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo ha affidato ai social un messaggio ai tifosi parlando sia del brutto infortunio al ginocchio e sia dell’operazione al piede sinistro prevista e concordata col club. Di seguito il messaggio del giocatore.

“Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto.

Non tutti lo sanno ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema la piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un momento di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, peggiorando le cose.

La situazione e il dolore sono insostenibili e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piedi.

Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e difendere questa nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili.

Il vostro capitano”.