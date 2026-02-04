Ultim’ora, arriva la decisione su Di Lorenzo: c’è il comunicato del Napoli!

Arriva una novità a sorpresa riguardo il recupero di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli si era infortunato durante il match contro la Fiorentina. Tanta la paura per un possibile stop causato dal crociato, ma alla fine il calciatore e tutto l’ambiente ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Adesso però, di comune accordo col club, si è deciso per l’operazione al piede sinistro del calciatore partenopeo.

Napoli, Di Lorenzo si opera al piede sinistro: il comunicato

Giovanni Di Lorenzo, per risolvere una problematica pregressa, ha deciso, di comune accordo col club, per l’operazione al piede sinistro. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli.

“In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.

Tempi di recupero che dunque non dovrebbero allungarsi, visto anche il comunicato che specifica questo punto. Di Lorenzo, dunque, sfrutterà il periodo di riposo per recuperare completamente dall’infortunio al ginocchio, anche per risolvere definitivamente una problematica al piede sinistro.