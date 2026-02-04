Napoli, c’è luce in fondo al tunnel: col Como previsti due ritorni

Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il fronte infortuni. Stavolta, infatti, non si parla di nuove indisponibilità o ricadute, ma il ritorno previsto per la prossima settimana di due giocatori dei partenopei. Stiamo parlando di Matteo Politano e Billy Gilmour: i due sono attesi per la sfida contro il Como.

Napoli, recuperi importanti: tornano Politano e Gilmour

Secondo quanto riportato da Repubblica, Gilmour e Politano sono in procinto di tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista e l’esterno dovrebbero tornare disponibili a inizio prossima settimana, quando martedì è previsto il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como.

Per Politano potrebbe esserci un recupero lampo, almeno per la panchina, già sabato col Genoa, ma più probabilmente si potrebbe optare per il ritorno in Coppa Italia assieme a Gilmour. Ancora nulla da fare per Anguissa, che prosegue il lavoro in palestra.