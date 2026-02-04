Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, c’è luce in fondo al tunnel: col Como previsti due ritorni

di
Conte in panchina

Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il fronte infortuni. Stavolta, infatti, non si parla di nuove indisponibilità o ricadute, ma il ritorno previsto per la prossima settimana di due giocatori dei partenopei. Stiamo parlando di Matteo Politano e Billy Gilmour: i due sono attesi per la sfida contro il Como.

Napoli, recuperi importanti: tornano Politano e Gilmour

Secondo quanto riportato da Repubblica, Gilmour e Politano sono in procinto di tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista e l’esterno dovrebbero tornare disponibili a inizio prossima settimana, quando martedì è previsto il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como.

Per Politano potrebbe esserci un recupero lampo, almeno per la panchina, già sabato col Genoa, ma più probabilmente si potrebbe optare per il ritorno in Coppa Italia assieme a Gilmour. Ancora nulla da fare per Anguissa, che prosegue il lavoro in palestra.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie