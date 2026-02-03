Infortunio Anguissa, da Sky la nuova indicazione: “Il rientro avverrà dopo questo preciso evento”

Giungono importanti novità sul rientro dall’infortunio di Zambo Anguissa, che da mesi è lontano dai campi. Un infortunio alla schiena ha rallentato il suo percorso di recupero, che procede ancora a rilento. Da Sky Sport arrivano, però, notizie più chiare sul momento in cui sarà possibile rivedere il centrocampista camerunense in campo.

Anguissa, la schiena crea ancora problemi: quando potrà rientrare

Stando a quanto riferito da Sky Sport, la situazione è in fase di miglioramento e circola un maggior ottimismo. Il rientro completo di Anguissa, avverrà in un momento ben preciso: quando il calciatore non sentirà più alcun dolore alla schiena per 5 allenamenti consecutivi. Una situazione che non si è mai verificata in questo periodo. La lombalgia ha infatti costretto Anguissa a un nuovo stop prolungato.

Il giocatore salterà sicuramente le sfide con Genoa e Como e, con molta probabilità, anche quella con la Roma. La speranza è di rivederlo in campo nella seconda metà di febbraio. Qualora il dolore diminuisse drasticamente, la sfida dell’Olimpico diventerebbe quella cerchiata in rosso nel calendario. Ipotesi complessa ma non impossibile.