Si lavora al rinnovo del top: ha rifiutato varie offerte per restare a Napoli!

Il Napoli ha lavorato attivamente durante il calciomercato di gennaio, ma lavora con ancor più forza per trattenere i suoi pezzi pregiati dalle mire degli altri club. Tra questi c’è certamente Scott McTominay, uno dei giocatori più importanti della rosa di Antonio Conte, che sin dal suo approdo in Serie A in maglia partenopea, ha avuto un rendimento di altissimo livello. Per questo, il Napoli lavora al rinnovo.

Napoli, si lavora al rinnovo di McTominay: ha rifiuto una grande offerta dall’Arabia

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli sta lavorando al rinnovo di McTominay fino al 2030 con opzione per il 2031. I partenopei vogliono continuare con lui e il centrocampista scozzese ha in testa solo la maglia partenopea.

Quest’estate il calciatore ha rispedito al mittente un’offerta faraonica da circa 12 milioni netti all’anno dall’Arabia, col Napoli che ne ha rifiutato 30 per il cartellino. Alla finestra anche due club di Premier League, ma l’ex Manchester United non vuole ascoltare nulla.

Le parti lavorano infatti al rinnovo, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.