Infortunio Di Lorenzo, parla il medico: “Si è operato. Ecco le sensazioni!”

Giovanni Di Lorenzo, quest’oggi, si è operato presso la Clinica Villa Angela di Napoli dal dottor Ottorino Catani. Quest’ultimo ha raccontato l’operazione del capitano azzurro che, visto l’infortunio al ginocchio, ha deciso di lasciarsi alle spalle anche un problema al piede con un’intervento chirurgico.

Intervento riuscito: ecco quando tornerà Di Lorenzo

Ottorino Catani è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando dell’operazione che ha subito il calciatore e di quando sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte:

“L’intervento è perfettamente riuscito. Di Lorenzo ora comincerà il suo percorso riabilitativo. Il nostro capitano è apparso sereno e concentrato sul suo rientro”.

Il terzino azzurro cercherà di tornare quanto prima, dunque. Un occhio è rivolto anche alla Nazionale, impegnata nei playoff per accedere ai Mondiali a fine marzo.