Stadio Maradona, così cambia tutto: c’è l’annuncio del sindaco Manfredi

Arrivano novità importantissime in casa Napoli. Dopo i tanti dialoghi per la questione stadio, tanto discussa in questi ultimi mesi, sembra essere arrivata una vera e propria svolta per quello che è stato denominato Stadio Maradona. Arrivato l’annuncio del Sindaco Gaetano Manfredi: possibile svolta.
Napoli, svolta per lo Stadio Maradona: il comunicato del Sindaco
Sembra essere arrivato un vero e proprio punto di svolta per la questione stadio in casa Napoli. I discorsi portati avanti per mesi tra la costruzione di un nuovo impianto, o l’ammodernamento di’ quello attuale sembrano aver trovato finalmente una soluzione.
Con un post sul proprio profilo social, il Sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l’approvazione per i lavori dell’attuale Stadio Maradona: un annuncio che fa ben sperare la città e tutti i suoi cittadini, anche in vista dei prossimi Europei.
Queste le parole del primo cittadino:
“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi, e del suo futuro di città sempre più moderna”