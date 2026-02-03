Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Stadio Maradona, così cambia tutto: c’è l’annuncio del sindaco Manfredi

Stadio Diego Armando Maradona

Arrivano novità importantissime in casa Napoli. Dopo i tanti dialoghi per la questione stadio, tanto discussa in questi ultimi mesi, sembra essere arrivata una vera e propria svolta per quello che è stato denominato Stadio Maradona. Arrivato l’annuncio del Sindaco Gaetano Manfredi: possibile svolta.

Napoli, svolta per lo Stadio Maradona: il comunicato del Sindaco

Sembra essere arrivato un vero e proprio punto di svolta per la questione stadio in casa Napoli. I discorsi portati avanti per mesi tra la costruzione di un nuovo impianto, o l’ammodernamento di’ quello attuale sembrano aver trovato finalmente una soluzione.

Con un post sul proprio profilo social, il Sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l’approvazione per i lavori dell’attuale Stadio Maradona: un annuncio che fa ben sperare la città e tutti i suoi cittadini, anche in vista dei prossimi Europei.

 

Queste le parole del primo cittadino:

“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi, e del suo futuro di città sempre più moderna”

