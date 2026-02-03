Genoa-Napoli, Conte ne recupera tre? Possibile sospiro di sollievo per gli azzurri

Arrivano buone notizie per Antonio Conte che guarda alla trasferta di Genova con un filo di ottimismo in più dopo settimane complicate. Il Napoli, reduce da una lunga emergenza numerica, potrebbe ritrovare tre giocatori importanti proprio alla vigilia della sfida contro il Genoa. Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Vanja Milinkovic-Savic sono infatti vicini al rientro. Una notizia che cambia il quadro, soprattutto per una panchina rimasta corta troppo a lungo.

Tre recuperi che cambiano lo scenario

Secondo le ultime indiscrezioni, contro il Genoa sono in corsa per tornare a disposizione di Conte Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Vanja Milinkovic-Savic.

Un triplo rientro che allargherebbe una panchina da settimane in piena emergenza.

La situazione resta da monitorare, ma il segnale è chiaro. Dopo un periodo segnato da assenze pesanti, lo staff medico intravede spiragli concreti in vista della partita contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi.

Politano osservato speciale

Occhio poi perché alla lista dei possibili recuperi potrebbe aggiungersi anche Matteo Politano. Anche se la sua situazione, però, resta più delicata.

Il recupero dell’esterno è considerato più complesso e verrà valutato giorno dopo giorno. Conte e il suo staff non vogliono forzare nulla.

La priorità resta evitare ricadute, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni scelta pesa doppio. Anche senza il rientro immediato di Politano, il solo ritorno dei tre già citati rappresenterebbe un passo avanti significativo.