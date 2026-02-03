Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisa

Il Napoli ha chiuso la finestra di mercato invernale con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Il club partenopeo avrà il diritto di riscattare il giocatore per una cifra pari a 15 milioni di euro. Nel frattempo, Antonio Conte studia la posizione migliore per esaltare le caratteristiche del brasiliano.

Mercato chiuso: Conte cambia il Napoli

Se sulla fascia destra continua a brillare Vergara e, molto presto, tornerà a disposizione Matteo Politano, a sinistra il Napoli non ha molte alternative. Alle spalle di Hojlund, infatti, da quella parte del campo continua a giocare Elmas. Con l’addio di Noa Lang, però, l’allenatore azzurro ha bisogno di qualcuno che possa saltare l’uomo e dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Saranno questi i compiti di Alisson Santos, che potrebbe entrare nelle rotazioni prima del previsto.

Genoa-Napoli, Alisson Santos scalpita

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la fantasia del brasiliano classe 2002 può essere un’arma importante per la seconda parte di stagione. Conte dovrà fare i conti con gli infortuni, ancora per un po’, e per questo dovrà dare subito responsabilità a Santos. Il giocatore si sta già allenando con la squadra e proverà a farsi trovare pronto per la sfida contro il Genoa.