Mercato Napoli, retroscena su Pereyra: tutti i dettagli sull’operazione

Non solo Alisson Santos nell’ultimo giorno di mercato. È passato un po’ in sordina, ma il Napoli si è assicurato un altro talento per il futuro. Si tratta di Milton Pereyra, gioiellino classe 2008 acquistato dal Boca Juniors. Un attaccante di grande talento che aveva attirato l’attenzione di diversi club europei.

Pereyra, il nuovo talento del Napoli: gli azzurri hanno battuto la concorrenza

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account di ‘X’, il Napoli avrebbe battuto una concorrenza importante per l’attaccante di Buenos Aires. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno del 2028, con opzione di rinnovo. Prima, però, avrebbe ricevuto offerte da due club spagnoli e da un altro club italiano. Questo il retroscena svelato dal noto esperto di calciomercato.