Infortunio Di Lorenzo, quando rientra in campo? Il capitano ha segnato in rosso una data precisa

In casa Napoli ogni giorno è quello buono per fare la conta dei giocatori a disposizione di mister Conte, aggiornando il tabellina degli infortunati con i rispettivi tempi di recupero. L’ultimo è proprio quello del capitano Giovanni Di Lorenzo, uscito anzitempo nella gara contro la Fiorentina: fissata la data del rientro.

Napoli, Di Lorenzo cerchia in rosso la data: le novità

C’era grande apprensione per i risultati degli esami strumentali del capitano azzurro, ma una volta scongiurato il peggio e quindi la rottura del crociato, Di Lorenzo è pronto ad iniziare il suo percorso di recupero. Fortuna nella sfortuna per il Napoli, che ha subito l’ennesimo infortunio di una stagione storta ma quanto meno ha evitato il peggio per il suo numero 22.

Giovanni Di Lorenzo ha quindi rimediato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro, e come un vero cibori punta a rientrare già nel giro di un mese e mezzo. Il capitano partenopeo ha già segnato in rosso una gara specifica per il suo ritorno in campo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno: Napoli-Lecce del 15 marzo.

Sembra presto e avventato fare dei pronostici sulla data del rientro di Di Lorenzo, ma il peggio è stato scampato. Anche il fatto che il Napoli non abbia comprato nessuno dal mercato è un buon segnale in chiave ‘tempistiche’. Antonio Conte aspetta quanto prima il suo capitano, che è pronto ad iniziare il suo percorso di recupero.