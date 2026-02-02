Home ->

UFFICIALE – Il Napoli ha chiuso per l’attaccante: c’è l’annuncio

Ufficiale il colpo del Napoli.

Dopo diverse giornate d’attesa, il Napoli ha chiuso ufficialmente un nuovo colpo in attacco. La società partenopea, che aveva già trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona da qualche giorno, ha annunciato l’arrivo di Alisson Santos.

Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli: il comunicato

L’attaccante brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sul sito ufficiale, il club ha diramato il comunicato:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Nato il 27 settembre 2002, l’attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell’estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao. Benvenuto, Alisson!

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, come suo solito, ha dato il benvenuto al giocatore sui propri profili social.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
