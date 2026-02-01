Napoli, la notizia cambia i piani di mercato: la decisione è netta

La vittoria di ieri sera contro la Fiorentina non ha dato al Napoli assoluta felicità considerando le condizioni di capitan Di Lorenzo. Il difensore è uscito anzitempo dal terreno di gioco, ma fortunatamente alla fine l’infortunio è stato meno grave del previsto. La buona notizia dovrebbe aver nuovamente fatto cambiare i piani di mercato partenopei.

Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: Zappa non più un obiettivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare tra Cagliari e Napoli per Zappa non dovrebbe più andare in porto. L’esterno dei sardi sarebbe dovuto arrivare per sostituire Di Lorenzo che, almeno secondo le previsioni, avrebbe dovuto avere un lungo stop.

La buona notizia sulle condizioni del giocatore azzurro, ha fatto propendere i partenopei a sfilarsi, probabilmente definitivamente, dalla corsa al giocatore.