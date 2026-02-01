Napoli, la notizia cambia i piani di mercato: la decisione è netta

Home ->

di
Antonio Conte nella gara di Serie A 2025/2026

La vittoria di ieri sera contro la Fiorentina non ha dato al Napoli assoluta felicità considerando le condizioni di capitan Di Lorenzo. Il difensore è uscito anzitempo dal terreno di gioco, ma fortunatamente alla fine l’infortunio è stato meno grave del previsto. La buona notizia dovrebbe aver nuovamente fatto cambiare i piani di mercato partenopei.

Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: Zappa non più un obiettivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare tra Cagliari e Napoli per Zappa non dovrebbe più andare in porto. L’esterno dei sardi sarebbe dovuto arrivare per sostituire Di Lorenzo che, almeno secondo le previsioni, avrebbe dovuto avere un lungo stop.

La buona notizia sulle condizioni del giocatore azzurro, ha fatto propendere i partenopei a sfilarsi, probabilmente definitivamente, dalla corsa al giocatore.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
