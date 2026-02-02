Troppe partite? Allegri non è d’accordo e risponde a Conte: tesi a sorpresa

La polemica lanciata da Antonio Conte al termine della partita contro la Fiorentina in merito alle troppe partite e allo stress eccessivo per i calciatori continua a far discutere. Si è esposto al riguardo anche Massimiliano Allegri, presentando una tesi contrapposta a quella dell’allenatore azzurro: l’allenatore del Milan non ravvisa un problema da risolvere.
Allegri risponde a Conte: le sue parole
Intervenuto in conferenza stampa in vista di Bologna-Milan di domani, Allegri ha anche parlato in merito alle tante polemiche sulle troppe partite. La sua risposta sembra molto una replica alla protesta di Conte dopo la gara fra Napoli e Fiorentina, caratterizzata dall’infortunio del capitano azzurro Di Lorenzo. Di seguito le parole:
“Sento tante polemiche sul fatto che si gioca troppo, ma non siamo noi a dover trovare delle soluzioni: ci sono delle persone che lavorano per il bene del calcio. Ho fatto 5 anni alla Juventus e abbiamo vinto tanto con tante competizioni…io spero di avere questi problemi, poi bisogno fare un altro tipo di rosa, ma sono altre problematiche”